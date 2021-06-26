根據英國「泰晤士報高等教」公佈2021年輕大學排名，國立東華大學於臺灣名列第6名。（王志偉花蓮傳真）

英國「泰晤士報高等教（Times Higher Education）」於6月23日公佈2021年輕大學排名(THE Young University Rankings 2021)，國立東華大學於臺灣名列第6名，世界排名第251-300名。

東華大學指出，世界年輕大學意指將全球50歲以下的大學進行「教學聲望」、「研究聲望」、「論文影響力」、「國際化程度」、「產學合作」5大指標之評比排名，本年共有68個地區，475所大學入榜，相較去年增加66所大學。臺灣學校共有17所入榜，東華大學在臺灣排名第6名。

根據泰晤士排名數據資料庫顯示，東華大學2021年評比分數於「教學聲望」、「論文影響力」、「國際化程度」、「產學合作」4項指標分數表現皆穩定成長，展現東華大學國際化發展的成果與研究等面向，穩健持續提升。

校長趙涵捷表示，感謝全校所有教職員生的努力及「泰晤士報高等教育專刊」對東華大學的肯定，未來將繼續發揮大學的教學、研究、國際化的影響力，提供優質學習環境與人才培養並貢獻國際社會。