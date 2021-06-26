近年積極朝向互聯網金融服務轉型的大陸A股券商東方財富，在散戶透過網路下單快速增長下，無懼今年券商股整體偏弱形勢，股價累計漲逾25％。25日收盤後，東方財富大漲7％，市值超越長年佔有A股券商霸主地位的中信證券，成為券商股新一哥。而互聯網券商擊敗傳統券商的事實，也引發A股市場熱議。

搜狐財經26日報導，6月25日A股收盤，東方財富漲幅超過7％，市值來到人民幣（下同）3380億元，成功超越中信證券的3298億元，拿下A股券商市值第一的寶座，象徵著大陸互聯網券商新時代的開啟。

據Choice資料統計，2021年以來大陸券商股跌幅不止，49檔個股中，僅有東方財富、興業證券、錦龍股份股價上漲，其餘46檔個股全部處於下跌狀態，中泰證券的跌幅更超過40％。截至25日收盤，東方財富今年以來的股價漲幅超25％，領先各券商對手。同期，中信證券跌幅卻超過10％。

業內人士指出，東方財富是大陸領先的互聯網金融服務平台營運商，擁有基民和股市散戶流量和黏性優勢，目前資本市場活躍度大幅提升下更直接帶動其券商和基金銷售業務。2020年東方財富券商和基金銷售業務大幅增長，基金銷售業務占比有望進一步提升。此外，2121年首季東方財富業績持續保持高增長趨勢，全年可望保持快速增長。

另一方面，對於丟失一哥寶座，中信證券的股東則是憤憤不平，在官網互動平台上批評公司，「在市場的地位越來越低，市值已被東方財富超越。希望公司做出新的改革措施，不然就會有第二個、第三個東方財富超越。」