美國佛州與捷克相繼發生重大事故，蔡英文總統今在臉書表示，真誠的朋友，在遇到困難的時候，就應該互相支持，彼此協助，這就是「真朋友真進展」的真正意義。

蔡總統強調，「面對任何困難，和共享民主價值的友人攜手迎接挑戰，相信我們就一定不會孤單」。

蔡總統今在臉書指出，前幾天，捷克遭遇歐洲現代史上威力最強、災情最大的龍捲風，美國佛羅里達州也發生大樓坍塌事故，造成嚴重傷亡，她要表達最深的不捨和遺憾。

總統說，在得知消息後，她已經請外交同仁持續關心搜救的情況，以及後續家園重建工作的進展，「希望在我們的能力範圍內，可以依據對方的需要，研議提供協助或進行人道關懷的適當做法」。

她說，去年捷克韋德齊（Miloš Vystrčil）參議長訪問台灣，在立法院演講時提及「我是台灣人」，讓台灣人民深受感動，相信在捷克遭逢不幸天災而悲痛之際，台灣人民也一定同感關心不捨。

總統說，昨天她頒贈「大綬景星勳章」給 美國在台協會AIT 酈英傑（Brent Christensen）處長，感謝酈英傑上任以來積極促成台美關係的進展，包括近來美國捐贈疫苗和即將召開的TIFA會談等等，這些行動也都再度展現了台美之間的深厚情誼。