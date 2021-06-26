不肖業者趁亂哄抬物價，新北市民生物資物價平穩小組近日稽查新莊、汐止及土城等5家遭檢舉店家，其中有4家為酒精價格疑似過高，僅1家尚在合理價格範圍，2家新莊、1家土城業者移送檢調查處，另汐止1家酒精未以中文標示成分，造成民眾使用後皮膚不適，市府已要求業者改正。

物價平穩小組表示，日前因疫情嚴峻，酒精需求量提升，偶有發生酒精價格疑似過高問題，如今上游製造商台灣菸酒公司表示每日供貨充足，各大賣場通路的酒精庫存量均已提升。

物價平穩小組指出，新莊區、汐止區及土城區有5家店家遭民眾檢舉有違法情醒，小組日前會同調查局前往稽查，發現有4家是酒精價格過高，僅1家在合理價格範圍，目前已將新莊區2家，及土城區1家資料移送檢調單位查處。

此外，另有民眾反應購買位於汐止區店家的酒精使用後，出現皮膚不適問題，其成分含有I.P.alcohol（異丙醇），標籤卻未以中文標示成分，已要求業者限期改正。

物價平穩小組提醒，民眾購買酒精時，可注意其標示為一般酒精（乙醇）或清潔用酒精（異丙醇），若用於皮膚清潔，可能因個人體質不同出現不適反應，若要消毒環境可選購漂白水、次氯酸水等。

新北市副市長謝政達表示，民眾若發現有疑似趁機哄抬價格、囤積及其他不法情形，可撥打1950通報專線，物價平穩小組將啟動稽查或移由檢調偵辦，以《刑法》或《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》最高可裁處5年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。