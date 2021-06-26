圖為AZ疫苗殘劑。（台北新光醫院提供）

針對COVID-19疫苗殘劑使用，指揮中心25日表示，當日最後一瓶疫苗開瓶的剩餘劑量，可由接種單位規劃候補名單機制，開放給18歲以上民眾預約，但確切執行細節未統一規定、各縣市做法不一。消息一出，許多人第一時間打電話到診所詢問，要求「有殘劑拜託連絡我」，診所電話接到手軟，民眾則霧煞煞。

究竟各縣市對於殘劑的預約方式、接種對象和相關措施為何，以下為《中時新聞網》整理截至26日13時許，各縣市做法或首長說法、態度。惟相關資訊仍可能隨時更新，民眾預約前最好應詢問所在縣市政府。

【台北市】

授權醫院診所自行處理。市長柯文哲表示，按照中央公布種類先打、預約施打者部分打完，再來授權醫師處理，但要登記；副市長蔡炳坤指出，民眾家如果旁邊就有診所，可以表達有殘劑的話就通知，診所比較能夠立即找到人，只要在同意書上註記為剩餘劑量使用者，並上傳系統。

【新北市】

即日起開放轄內27家醫院、29區衛生所及117家合約診所殘劑，由各醫療院所進行候補登記

新北市預約疫苗殘劑登記方式。(新北市衛生局提供)

【基隆市】

市長林右昌表示，對於外界關心疫苗殘劑預約施打作業，在實務上殘劑數量其實非常少，依照中央CDC原本規定的第8到第10類人員造冊後優先候補施打的方式就很順利。

【桃園市】

未來疫苗接種仍會優先提供原有開放對象，剩下才會開放候補名單接種。市長鄭文燦表示，疫苗開封後需要幾小時內打完，因此最後1瓶會有殘劑，衍生候補名單問題，建議中央可以統一制定規範標準，建立備用施打名單，也避免混亂。

【新竹縣】

尚待公布

【新竹市】

市府說明，過去新竹市政府獲配疫苗，皆以開設大型疫苗施打站方式，事先造冊、主動通知民眾，因此可即時掌握疫苗施打狀況，與各站疫苗殘劑狀況。

各站在結束施打後，會由市府統一統計各站剩餘劑量，並通知名冊上符合資格者前來，如已造冊長者，前來施打疫苗。市府疫苗施打站皆以此「統一控管疫苗、造冊通知」機制，確保疫苗施打之公平公正性。

市長林智堅指出，建議中央應考量整體疫苗施打的公平原則及適用的預約機制，則竹市將會遵循中央指引來辦理。

【苗栗縣】

依中央規定

【台中市】

即日起開放18歲以上成人預約候補接種，每天最後1瓶疫苗「殘劑」為施打原則，但若是非現行開放類別，要請接種人員在同意書上註記使用者，並上傳全國接種系統。

台中市關於疫苗殘劑施打方式。(取自盧秀燕臉書直播)

【彰化縣】

現在彰化縣65至84歲長者有16萬人8548人沒有疫苗可以施打，加上之前已經造冊的長者也有一些人尚未施打，所以現在的彰化疫苗殘餘量就是優先以之前已經公告類別造冊對象及65歲以上長者來做優先施打，因為他們是風險最高的族群，所以，也請大家配合，至於不在中央已經公告類別的對象，就不在疫苗殘餘量的施打對象。

彰化縣疫苗殘劑使用原則。(取自彰化縣府官網)

【雲林縣】

依照中央公布殘劑施打對象執行

【南投縣】

一、已開放接種對象須滿6人才可開瓶

二、請民眾跟本縣接種合約醫療院所預約登記候補名單

三、後補名單對象：其他18歲以上接種對象

四、剩餘劑量使用於非現行開放對象，請於該等人員之同意書空白處登記『剩餘劑量使用者』備查，並將接種資料上傳NIIS系統

【嘉義縣】

尚待公布

【嘉義市】

尚待公布

【台南市】

市長黃偉哲表示，殘劑施打會造成特權，台南做到沒有殘劑，打到好打到滿，會開會討論要求盡量不要有殘劑，在列冊時就會多找一些人來打。

【高雄市】

尚待公布

【屏東縣】

配撥疫苗已全數施打完畢

【台東縣】

縣長饒慶鈴說明，台東一直以來採預約制，相對能精準控制疫苗使用量，因此少有剩餘殘劑。

【花蓮縣】

每個疫苗施打站每日疫苗殘劑接種人數以當日疫苗殘劑為原則（疫苗殘劑依每日實際疫苗施打之情況有所變動），歡迎18歲以上民眾帶著健保卡及身分證前往現場登記預約施打，每日7名為限，包含6名正取、1名候補

花蓮縣登記預約施打殘劑方式。(取自花蓮縣府官網)

【宜蘭縣】

由各衛生所開放電話預約，以每所150名為限，陸續通知施打，醫療機構之殘劑，將保留給醫護人員同住家屬，並由機構自行安排。

宜蘭縣殘劑疫苗預約方式。(取自林姿妙臉書)

【澎湖縣】

尚待公布

【金門縣】

18至64歲施打疫苗殘劑，即日起可向合約院所預約候補

金門預約殘劑疫苗方式。(取自縣長臉書)

【連江縣】

依中央規定

(資料來源：各縣市長臉書、衛生局、縣市府官網)

另外，指揮中心指出，當剩餘劑量使用於非現行開放類別對象時，請於該等人員之接種同意書空白處進行註記「剩餘劑量使用者」，該同意書由接種單位備查，並將接種資料上傳。