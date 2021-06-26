國民黨前立委張顯耀遭爆特權插隊打疫苗，引發各界關注，高市府衛生局著手調查後，認為義大醫院列冊的名單與實際進出人員不符，依違反傳染病防治法第29條，處以新台幣30萬罰款，而張顯耀則被依傳染病防治法第36條處以新台幣1萬5000元。

高市府衛生局表示，義大醫院指稱張顯耀是義聯集團員工，擔任集團的兩岸事務委員會主委，除了負責醫院及整個義大醫療體系的防疫物資調度外，也是義聯集團疫苗採購小組的成員，但衛生局請義大醫院提出張顯耀的相關工作證明等其他造冊文件影本佐證，義大醫院均未能提出。

衛生局指出，對照5月28日義大醫院提供接種名冊，顯示義大醫院列冊與實際進出人員不符，違反傳染病防治法第29條，得處以新台幣30萬罰款，也因此張顯耀接種資格為「義聯集團員工」理由自然不成立，且參酌張多次發表對於疫苗接種政策的公開說法，顯然悖離他再5月28日接種AZ疫苗的行為事實，有違反傳染病防治法第36條未依律定之疫種疫苗資格接種事實，得處以新台幣1萬5000元罰款。