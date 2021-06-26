大陸國家市場監管總局26日午間發布公告稱，由於主動巡航控制系統問題，特斯拉汽車（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司召回部分進口和大陸國產Model 3、國產Model Y電動汽車，共計28.55萬輛。由於特斯拉近期在大陸頻受各類負面消息纏身，消息一出，隨即引發市場關注

華爾街見聞報導，在本次特斯拉召回過程中，特斯拉汽車（北京）有限公司召回2019年1月12日至2019年11月27日期間生產的部分進口Model 3電動汽車，共計35665輛。特斯拉（上海）有限公司召回2019年12月19日至2021年6月7日期間生產的部分國產Model 3電動汽車，共計211256輛；2021年1月1日至2021年6月7日期間生產的部分國產Model Y電動汽車，共計38599輛。

大陸國家市場監管總局公告指出，本次召回範圍內的車輛由於主動巡航控制系統問題，易造成駕駛員在以下情形誤啟動主動巡航功能，這可能出現車輛速度突增情形，將會影響駕駛員的預期並導致車輛操控誤判，極端情況下可能導致車輛發生碰撞，存在安全隱患。