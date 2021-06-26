慈濟基金會今天表示，自慈濟基金會宣布申請COVID-19疫苗輸入許可後，海內外慈濟人紛紛響應，來自海內外熱情人士、各種民間團體均表示，希望能就疫苗輸入之事貢獻一己之力，全體國民殷殷期盼慈濟可獲得許可採購疫苗並早日解封。

慈濟基金會指出，有鑒於近日新冠變種病毒肆虐，疫情越顯嚴峻，各國大量之研究資料也指出，面對新冠變種病毒，施打第三劑疫苗為必要之舉。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳於 6月25日亦指出，打第三劑疫苗理論上能有更好的防範變種病毒的效果。

採購疫苗搶時間！慈濟懇請政府比照台積電、永齡授權疫苗採購。

慈濟基金會表示，BNT疫苗為目前所知可供12至17歲青少年施打安全疫苗，目前台灣國、高中在學學生均迫切需要返回校園繼續接受教育，青少年對於疫苗需求亦是慈濟重視之議題，據了解，若國、高中在學學生要全數施打疫苗，約需250萬劑，若有施打第三劑需求，則需要採購更大量的疫苗。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，會檢視相關文件，接下來還有很多的事要做；至於慈濟的要求，他說，會再跟慈濟溝通如何進行比較順暢。