日本東京奧運開幕在即，日本宮內廳長官西村泰彥日前一席「日皇對東奧舉辦是否造成疫情擴散感到憂慮」的發言引發爭議，主因是日本憲法禁止日皇有政治行為。

日本讀賣新聞報導，西村24日在例行記者會上說，日皇德仁對目前2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情感染狀況非常擔心，「在社會上出現不安聲音的情況下，就我的推測來看，日皇對自己擔任名譽總裁的東奧及帕運舉辦，會不會造成疫情擴散感到憂慮」。

西村說，為不讓東奧及帕運舉行時造成疫情擴散事態，希望東奧暨帕運組織委員會等相關單位能攜手合作，做好防止感染的萬全準備。

首相菅義偉25日談到西村發言時說，「我理解這是（西村）個人見解」，表達不認為發言有什麼問題的看法；內閣官房長官加藤勝信也說「不認為有跟憲法（有關）的問題」。

一位不具名的宮內廳官員談到西村發言時透露，日皇雖有在東奧開幕式發表宣言的立場，但也擔心因為舉辦東奧造成疫情擴散，對為疫情所苦的人表達同情。

這名官員推測，日本社會輿論目前因為東奧舉辦一分為二，「身為宮內廳長官，可能判斷有必要傳達日皇並非只重視其中一方的想法」。

由於東奧已成25日公告的東京都議員選戰焦點之一，曾任部會首長的自民黨人士說，宮內廳長官的發言可能被持反對東奧舉辦的人拿來政治利用。

要求東奧延期或取消的日本最大在野黨立憲民主黨國會對策委員長安住淳25日說，沒有哪一個日本國民會認為這是西村個人意見；不過力主取消東奧的共產黨委員長（黨主席）志位和夫說「日皇在憲法規定不能參與政治，必須確實遵守」。

針對這次宮內廳長官發言掀波，日本憲法學者、日本九州大學名譽教授橫田耕一說，宮內廳長官公開日皇有關政治的想法，問題出在越權。

橫田說，「憂慮疫情擴散」的發言其實含有「在這樣的時期舉辦不合理」的意思；他也示警，有可能發生讓反對東奧舉辦的人刻意利用日皇意見的狀況。

時事通信社報導，西村發言掀波後，日本政府25日為降低對東奧舉辦帶來的影響，試圖以「西村個人見解」平息此事。

西村在記者會上說，日皇憂慮東奧舉辦會不會造成疫情擴散是他自己的「推測」，還說並沒有直接聽到日皇這麼說。

詳知宮內廳內情的一名日本政府高層官員說，宮內廳長官是為日皇想法代言，大家都很清楚，如果不了解日皇不可能說出這樣的話。

報導認為，日本政府視西村發言為「個人見解」，主要是目前日本社會要求東奧延期或取消的聲浪未衰，一旦憂心東奧舉辦是日皇「真心話」被廣為理解，對日本政府造成的壓力可能增強。

如果這段發言被理解是日皇所做的政治發言，恐將與日本憲法第4條禁止日皇參與國政的規定牴觸。也因此，內閣官房長官加藤才會說不認為有涉及憲法問題。

日本前首相安倍晉三說：「當然，我想一定會有各式各樣的憂慮，但正因為如此，我們正背負著讓東奧及帕運安全且安心舉辦的重責大任」。

跟自民黨聯合執政的公明黨代表（黨主席）山口那津男也說，不該過於追問是否為日皇本人發言。