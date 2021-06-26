傳播力更強的Delta變種病毒侵台，引起各界關注，陽明醫學博士胸腔重症醫師蘇一峰今發文表示，目前國內取得的疫苗都對Delta有效，呼籲大家快打疫苗。沒想到貼文卻意外讓網友們瘋狂哀嚎，不少人無奈大嘆，說要快打疫苗，但問題是台灣沒有足夠的疫苗，再怎麼樣都輪不到一般人打，想打殘劑也要等，打到疫苗根本機會渺茫。

蘇一峰今在臉書發文表示，Delta病毒的傳染力是英國變種病毒的1.7倍，而英國變種病毒已經讓北部滿城風雨、600多人死亡，如果「印度Delta病毒」在台灣流行起來就更麻煩了，目前國內取得的疫苗都對Delta有效，請大家快打疫苗吧！

許多網友哀嚎，不是不願意打，是沒有疫苗可以打。「趕快打疫苗！對於連11類都不是的人來說真是句笑話」、「問題是無疫苗，想打殘劑也是得等，機會渺茫」、「說要快打疫苗，但台灣有足夠的疫苗嗎？」、「想打卻等不到疫苗」、「怎麼樣都輪不到一般人打」、「想打卻打不到，可以打的長者又不敢打，疫苗問題真的很難。」

自秘魯返台的祖孫基因定序確認是Delta後，屏東縣政府立刻全力圍堵疫情，安排快篩站提供民眾採檢，根據統計6/24快篩120人，PCR結果都是陰性、6/25快篩324人的結果也都是陰性，但PCR的採檢結果仍在等待中。