政府開放疫苗殘劑施打，造成亂象；東華大學教授施正鋒今在臉書代老婆留言，實在可笑！空有技術、沒有原理原則，設計出來的不便之代價一樣是百姓在負擔。

施正鋒今在臉書代老婆留言表示，政府部門這些人實在白癡到可以，連對於每個施打站每天已開封未施打完的疫苗，剩下的所謂「殘劑」，也需要設計什麼程式、什麼殘劑地圖，實在可笑！空有技術、沒有原理原則，設計出來的不便之代價一樣是百姓在負擔。

施妻說，現在施打的是相對年長者，每天每個場址最多僅有10人份的殘劑量，給這些長者的陪伴者施打會怎樣嗎？順位的意思就是排序在前的有各式不同理由需優先保護，因此給這些長者的陪伴者（家人）優先施打，因這些極可能是照顧長者的人，如此做會怎樣嗎？

她說，施打場所是全國各式醫療院所、衛生所及外接場所，這些醫療場所原沒有如此多人進出、遑論外接場所，如沒有陪伴者，殘劑就由這些場所由近往外的住戶施打，如此又會怎樣嗎？這也算是給這些住戶，因疫苗施打而有多人進出、而使鄰近住宅頓時成為臨避施設（not-in-my-backyard）的一種補償，這樣不合理嗎？

她指出，當然最重要的是，政府不要將疫苗檔在國門外，然後讓國人鎖在國內為了一點一滴的殘劑疫苗「廝殺」一番，又更不要神不知鬼不覺的將每一瓶都變成殘劑。

她說，每人施打都可以透過台灣優良的戶政系統記錄，實在搞不懂造冊的用意，用如此先進的掃描QR碼才可進商店、卻用如此原始的方式登錄施打記錄，不覺得很可笑？這樣可確定到年底、不會有人打了四、五次、有人卻連一針都沒機會打。

施正鋒妻子表示，現在處理殘劑而加諸在所有施打醫療院所、外接場址的行政成本，都是無能政府讓大家共同付出的代價。