民進黨台北市議員梁文傑。（資料照片）

對於疫苗採購數量爭議，資深媒體人黃暐瀚質疑，台灣採購數量太保守，民進黨台北市議員梁文傑坦言，「是阿，沒有錯」，完全同意！

黃暐瀚24日在YahooTV《鄉民大會》中表示，台灣訂的疫苗數量1981萬劑，包括476萬劑的COVAX，1000萬劑的AZ，505萬劑的莫德納。當初在訂疫苗的時候，數量沒有到達人口總數。如果一個人打兩劑，八成人都可以施打，需要買到3000萬劑，但為何只買1981萬劑？

民進黨台北市議員梁文傑回應，老實說衛福部在計算的時候，「有點太保守」，他們當初是怎麼算？以全部人口60％可以獲得群體免疫，而且當時沒什麼疫。雖然是民進黨執政，但很多作業還是官僚系統，他們覺得60％就夠了。

黃暐瀚質疑，60％可以獲得群體免疫，每人打兩劑，就是2700萬劑，為何買1981萬劑。

梁文傑指出，台灣跟國外訂的是2000萬劑左右，再加上國產的1000萬劑。

黃暐瀚點出，國產疫苗那時候還不知道會不會成功！並且舉加拿大為例，3800萬人口，買了4億劑疫苗，而各國都有國產，例如德國的CureVac就失敗了。其他國家買疫苗都是人口數的5倍報10倍，我們為什麼連人口數的1倍都不到？如果買國際疫苗3000萬劑，在買國產疫苗1000到2000萬劑，就OK了。

梁文傑坦言，「暐瀚講的我完全同意」，衛福部過去太保守，現在追加預算，正在跟各藥廠談。

黃暐瀚另外也質疑，台灣為何不採取代工策略？美國莫德納苗好像希望台灣代工，如果現在能做，去年卻不能做？韓國日本泰國都有代工，台灣又不是沒有藥廠，口罩都可以國家隊，其實台灣當初是放棄爭取疫苗代工！

至於COVAX，黃暐瀚分析，是救急、救窮、救弱，會去救疫情更嚴重的國家，但現在討論的是買賣，現在政府面臨的挑戰是越南、菲律賓都買了3000到4000萬劑。黃暐瀚質疑，我們買的數量比較保守，下單金額也比較保守，確實比較不夠積極。

梁文傑直言，「是阿，沒有錯」！