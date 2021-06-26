受烏干達東奧代表團入境日本時發生團員確診影響，已知日本政府和東京奧運暨帕運組織委員會正在檢討設置「機場聯絡處」（暫訂名稱），負責匡列疑似密切接觸者並迅速隔離。

日本讀賣新聞報導，烏干達東奧代表團中一人日前在入境檢疫確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後，同團密切接觸者並未立即接受隔離，反而繼續往大阪市內移動。日本政府目前有意在靠近東京的成田及羽田兩機場設置聯絡處。

未來機場聯絡處只要在機場檢疫發現東奧代表團有人確診，就能迅速地確認機上座位，掌握疑似密切接觸者，並引導代表團不跟一般旅客接觸進入機場內。

有關密切接觸者，日本到目前為止都未在機場檢疫時進行詳細調查，而是交由接待代表團的地方政府保健所負責。因此，代表團內密切接觸者能在未經隔離下，隨代表團前往各地方。

機場聯絡處設置後，目前想法是將確診者機上座位前後兩排乘客，匡列為疑似密切接觸者。

根據目前預想，疑似密切接觸者被匡列出來後，將與代表團隔離，搭乘專用巴士移動；抵達各地方後將在住宿設施內隔離，再由當地保健所進行調查，判斷是否確為密切接觸者。

不過，也有提案認為，疑似密切接觸者不能移動到各地方，應在官方指定設施隔離進行健康觀察。