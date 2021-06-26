考取警佐班的警員，在警察大學結訓後，通常直接分派巡官，台南市警察局近日調升15名警員成巡官，早在2019年8月取得警大結訓，卻因待缺者太多，等了近2年才升職，成為台南市警界最漫長的巡官升職路。

台灣自2011年以前，約有2000多名員警考取乙等特考，原需再考上警大，結訓後才有資格分派巡官。在大法官識字760號釋憲文後，意外促成這批對象可免考警大，直接受訓後升官。

各縣市警局巡官職缺有限，警政署突然納入2000多員警可在受訓後直接派任巡官，造成待缺者暴增，加上年改延緩警職退休年齡，雙重因素下，讓警員升職巡官這步路變得漫長。

警大警佐班39期共有79人，結訓後成為首批遇上升職塞車的對象，台南市共有15名此梯次警員，原本結訓就可分發派任巡官，這一等，竟等了1年10個月，近日才接到調升的派令，成為台南市待升巡官最久的警員，長期等待的他們終於取得「官」職，受到同事與長官的祝賀。

「終於輪到我了!」台南市警2分局即有小隊長張志斌與偵查佐梁植森經過漫長等待取得升官派令，兩人名名考取官位，卻待缺，繼續當了近2年的警員，有感而發，自嘲將警佐班當成二技班進修。

台南市警2分局偵查隊長王宥薦打造刑警公仔致贈，並贈送水壺紀念品，慰勉兩人取得警大結訓後，還在原單位待了近兩年才升職，祝賀兩人從此官途一路順遂。