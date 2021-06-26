自新冠肺炎爆發以來，在各行各業都創下不少衝擊，國際巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）去年開拍新片《不可能的任務7》，一度傳出因工作人員不遵守防疫規則，讓阿湯哥當場開罵，本月初劇組工作人員染疫停拍，直至近日才復工，沒想到今(26日)外媒又報導《不可能的任務7》再度停拍，還瘋傳這回中鏢的正是主角阿湯哥。

《不可能的任務7》自從去年開拍以來就風波不斷，去年上半年先是因為疫情停工了5個月，開工後傳出有工作人員藐視防疫規則，讓身兼主演跟監製的湯姆克魯斯瞬間壓力潰堤，在片場爆粗口，狠譙違反規定的工作人員：「如果再讓我看到你們這樣，那你就他X的給我滾出劇組！」

湯姆克魯斯身兼《不可能的任務7》主演與監製壓力大。（圖／達志影像）

當時一段2分多鐘的錄音流出，湯姆克魯斯除了罵工作人員，更表示現在每天每夜都要接受來自保險公司、製作人的關心，必須做好榜樣才能繼續工作，不願因少數幾個人停擺工作，後來又因他求好心切，傳出劇組人員心生倦怠求去，據知已經有5名工作人員離職。

本月初外媒報導，《不可能的任務7》劇組拍攝完一場位於夜店的戲後，就傳出有數名女舞者確診，連帶使14名工作人員也確診罹患新冠肺炎，整個劇組也因此只好停工。近日《不可能的任務7》復工開拍，原定7月初就要結束拍攝，但片場又有人接受檢驗呈陽性反應，只好再度停工，又因為阿湯哥多日未現身片場，引來外界狂猜這回生病的可能就是阿湯哥，對此，《每日郵報》企圖向湯姆克魯斯公司求證，但目前暫無回應。

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