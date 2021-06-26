大雨下不停，台中南區長春國民暨兒童運動中心，上周驚傳緊鄰西側人行道無預警塌陷傷人意外，市議員鄭功進質疑，新設人行道鋪面重新正式啟用不到一年，卻無法承受幾天下雨；對此，市府新工處已緊急辦理現地會勘，將儘速在最短時間內釐清原因並完成修復。

長春國民暨兒童運動中心去年底才風光啟用，未料上周西側人行道無預警塌陷，鄭功進痛批，無論是新建國民運動中心或是全面翻新的長春公園，竟如此不勘一擊，這樣的豆腐渣工程，教大家如何安心？

鄭功進表示，南區長春國民運動中心是地方引頸期盼許久的重大建設，歷經三任市長、斥資4億5百萬、花了七年好不容易才蓋好，想說應該至少能在南區，帶動新一波的運動經濟，無奈疫情衝擊，地方民眾不僅未見人潮及買氣，反而是平常走了十幾年的人行道，第一次發生這種無預警的大坑洞，還造成南區公所新進同仁的意外受傷，若是此次不幸的是小孩落坑，相信有關單位不僅難辭其咎，再多得的美樂地的計畫，也只是金玉其外。

鄭功進服務處特助鄭紹頡，第一時間接獲民眾反映，因為是尚在保固期內的人行道毀損，立即通報新工處先行設置加強警示圍籬，避免下雨天其他行人走過「意外入坑」，同時希望能盡速釐清保固責任及毀損原因，畢竟正義街人行道左右兩側分別有長春福德祠及信義福德祠兩座信仰中心，對面還有操馬埕聖母宮，雖然疫情期間並沒有開放參拜，但初一、十五及初二、十六，仍有不少居民及店家，會專程路過行禮致意，只有趕緊完成修復，民眾才能安全無虞的通行。

對此，市府新工處已緊急辦理現地會勘，初步判定有可能是自來水公司在施作深井時，埋設管理有漏水情形，導致基礎掏空而下陷，也可能是水利局綠川工程汙水管施作潛盾後造成的滲漏，會在最短時間內釐清原因，盡速完成修復開放通行。