總統蔡英文日前核定最新國軍高層布局，藍委陳以信認為，這是「陸軍獨強，空軍獨缺」的畸形布局，並強調現在兩岸軍事對峙升高，台海空中情勢瞬息萬變，國軍的布局竟連一個空軍上將都沒有，反讓這次國軍人事布局，凸顯出台灣國防上最大罩門所在，竟然就是三軍統帥自己。

陳以信今（26日）在臉書發文表示，現代戰爭特別強調，陸海空軍相互協調的三軍聯合作戰，尤其台灣是島，一旦交戰，空軍為首，海軍為次，陸軍為後，但當今三軍統帥的建軍思維，完全背其道而行，制度設計國安會與國防部，共九位軍機大臣，蔡英文卻任命三位陸軍，一位海軍，三位文人，兩位出缺，顯然統帥的建軍思維倒過來，陸軍為重，海軍次之，空軍沒有。

陳以信指出，尤其未來國安會副秘書長，與國防部軍政副部長，如果依例都補文人，那麼軍機配置就變成五文四軍，文多於軍，易被批評為重文輕軍，雖說未來趨勢終是文人領軍，但現在兩岸軍事對峙升高，台海空中情勢瞬息萬變，外交部長不是才對美媒說，要為對岸武統做準備，三軍統帥豈能沒有備戰之心，佈置身邊軍機大臣，竟然一個空軍上將都沒有，反讓這次國軍人事布局，凸顯出台灣國防上最大罩門所在，竟然就是三軍統帥自己。

參謀總長黃曙光六月底屆齡退休，牽動這波國軍上將人事大風吹，蔡英文24日核定，參謀總長職缺由陸軍司令陳寶餘上將調任，空軍出身的張哲平上將則調任國防大學校長，張遺留的國防部軍政副部長職缺，當天並未公布，因此引起文人副部長的臆測。