外送平台崛起，不少人紛紛投入外送員的行列，有時會遇到奧客，但偶而也會遇到正妹。一名外送員日前就分享自己的「豔遇」故事，表示送飲料到女客人家，竟是一名穿著真理褲、性感低胸背心辣妹來開門，找錢時零錢不小心灑落地上，該名辣妹竟然彎腰幫忙撿拾，還請他喝飲料，讓他倍感暖心，貼文引發熱議。

暖心正妹的真實身份是頗有名氣的美睫師Dora夏予薇。（圖／翻攝自夏予薇IG）

這名外送員在「UberEats全台討論區」貼出照片表示「送了一張2杯飲料的訂單，抵達目的地後，開門的是一位穿著低胸背心搭配真理褲的正妹，我拿錢的時候沒拿好，零錢灑落在地板上，結果那位正妹不但沒生氣，還彎腰幫我撿起地上的零錢」。

讓原po感到暖心的是，要離開時，正妹叫他等一下，接著就遞上取餐的其中一杯飲料請他喝，還說：「我平常都會多點一杯請外送員喝，因為知道你們也很辛苦」，聽到這番話覺得「今天這單真是我的小確幸」。

貼文一出，網友紛紛大讚「人美心也美！每個客人應該向她看齊」、「怎麼我都沒遇到這種客人，一堆奧客」、「好羨慕，跑兩年了沒遇過這種客人」、「是不是故意掉銅板的啦！抓到」、「真的很漂亮耶！看了心情都好了」。

其實，這名正妹客人的真實身份，是小有名氣的美睫師Dora夏予薇，她事後也轉貼該貼文：「太害羞了！看到大家留言覺得很有趣，也有不少朋友傳連結給我看，我覺得這沒什麼，本來就習慣多點一杯請外送員喝，只希望每個辛苦的外送員能解解渴更有活力」。