中方自製新一代隱形戰機殲-20列裝英雄部隊

解放軍已在監視台海和東海的空軍單位部署最先進的隱形戰機，而中方觀察家認為，這是在警告美國在相關區域的日韓盟友。

據《南華早報》（South China Morning Post）26日報導，一位解放軍消息人士說，這次部署顯示，中方至少已交付至少4支航空旅共150架殲-20戰機。而這其中包括在內蒙和河北的兩座訓練基地，以及東部和北部戰區的兩支航空旅。

這名因事涉敏感，要求匿名的消息人士說，在未來5年間，中方會加速部署升級版殲-20C，可能每個戰區都至少會部署1—2支航空旅，以保衛北部、南部、西部，東部和中部戰區等5個戰略方向。他們說，由於1支航空旅至少需要36架戰機，那意味著中方空軍未來需要超過300架殲-20。不過，這進行取決於自製渦扇-10C發動機的交付，還有為殲-20量身訂製的渦扇-15最新研發進展。

中方已停止使用俄製的AL-31F發動機，而以升級的自製渦扇-10C發動機取代。雖然渦扇-15較強大，但研發因新冠肺炎疫情受到影響，使用渦扇-10C只是權宜之計。

央視上周五說，位於遼寧省鞍山市強軍先鋒飛行大隊在儀式中，裝備了升級的殲-20C隱形戰機。而這支隸屬北部戰區的飛行大隊，是繼東部戰區安徽蕪湖的「王海飛行大隊」後，第2支換裝殲-20的中方空軍作戰部隊。

北京軍事專家李杰說，中共在7月1日建黨100周年前夕宣布殲-20的新部署，目的在於告訴日、韓，中方在加強沿海地區的防空，警告他們不要加入華府的行列，干預台灣問題。

而上海軍事專家倪樂雄則說，殲-20分別部署在距台灣800公里的安徽蕪湖，還有距台1700 公里的遼寧鞍山，目的在於避免基地成為台灣自製新型雄風二E巡弋飛彈的目標。他說，雄風飛彈的射程為600公里，而增程型則能打擊超過1000公里外的目標。「殲-20是解放軍最強大精密的武器，萬一兩岸爆發戰爭，可能會成為台北率先轟炸的目標。」

另一方面，李杰指出，要是兩岸爆發戰爭，解放軍可望把東風-11，東風-15 和東風-17等短、中程飛彈部署在前線，而不會讓殲-20打頭陣。他說，由於殲-20的作戰航程超過2000公里，覆蓋大陸沿海省份與台灣綽綽有餘，因此不會部署在靠近沿海地區。

儘管升級版殲-20C去年6月已進入量產階段，但北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明指出，目前殲-20據信仍供不應求。他認為，一旦戰爭爆發，解放軍需要對付美國在相關區域的所有盟友，而有鑑於北京推算，華府可望趁2025年以前，在日韓部署200—300架F-35戰機，因此這意味中方起碼需要200架「威龍」。