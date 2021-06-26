侯友宜對發起「板橋沒有輸」的店家給予肯定與鼓勵。（新北市政府提供）

侯友宜對發起「板橋沒有輸」的店家給予肯定與鼓勵。（新北市政府提供）

三級警戒持續延長，餐飲業無法內用，中小型店家平均營收下降4成，重災區的板橋區在地人氣甜點店「PONPIE 澎派」結合早午餐店「好初早餐」，以「板橋沒有輸」活動串連在地店家推出優惠，免費提供點心給警消醫護人員。新北市長侯友宜今（26）日上午特地至「PONPIE 澎派」肯定串聯店家行動，鼓勵大家「板橋沒有輸，新北任何一個地方都不會輸，台灣加油！大家加油，一起挺過疫情！」

侯友宜表示，新北自疫情以來，板橋區尤為重點區域，各行各業都很辛苦。在疫情影響業績的時候，很高興仍然有業者不忘第一線防疫人員的辛苦，自主性發起暖心活動，用自己的方式來為防疫貢獻心力。

同時，也非常感謝餐飲業者一直以來配合政府防疫政策，也希望大家要用正向的態度面對這次疫情，只要同心協力，一定能盡快打贏這場仗，大家一起加油。

「PONPIE 澎派」老闆張智傑說，疫情期間參與店家每月親送支援板橋地區警消人員下午茶，已捐出超過1000份餐點，另外也推出檸檬糖霜餅乾禮盒買一送一、憑活動店家明細消費享飲品9折等優惠，並提供醫護、警消、外送人員特別優惠，且設置打氣專區可撰寫卡片為醫護警消人員加油。

活動共串連22家店家，包含晴子冰室、初豆製漿所、杜芳子古味茶鋪、好初早餐、三分鐘熱度熱壓專門店、CHUN純咖啡、Ponpie澎派、TenTenDenDen點點甜甜等，仍繼續募集板橋業者加入提供愛心餐點行列。

經發局表示，為協助餐飲產業減緩衝擊，邀請民眾提供在地店家名單，並彙整提供外帶外送餐飲優惠店家資訊名單，供民眾查詢訂購，並號召有興趣餐飲業者共同參與，另於「來趣新北金發局」臉書鼓勵民眾推薦新北美食餐飲店家，詳情請上新北市經濟發展局網站查詢。