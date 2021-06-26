教士隊新星小塔提斯(Fernando Tatis Jr)在26日繳出驚人表現，他5次打數4支安打、4打點，包括3支全壘打，一口氣將本季全壘打數量推進到25支！他獨居國聯全壘打王，還與美聯的小葛瑞洛(VladimirGuerrero Jr.)並列大聯盟全壘打王。小塔提斯前3次打席都是全壘打，可惜他挑戰單場4轟沒有成功，最後教士11-5大勝響尾蛇。

教士隊小塔提斯單場3發全壘打。（MLB臉書）

小塔提斯排在第二棒，第一棒的湯米芬姆(Tommy Pham)搶在他前面轟出首打席全壘打，接著小塔提斯看了兩球就把第3顆變速球轟到左外野牆外，教士背靠背的全壘打。響尾蛇投手馬丁(Corbin Martin)被打得七葷八素，馬上又被攻到無人出局滿壘，首局就被教士打完9個棒次攻下4分，馬丁只投了0.1局就退場。

第2局響尾蛇慘劇重演，芬姆飛球出局之後，小塔提斯再來一發左外野的紅不讓，然後第三棒柯朗沃斯(​Jake Cronenworth)追加一發陽春炮，又是一次背靠背的全壘打！只是投手換成了史密斯(Riley Smith)。

第4局可怕的小塔提斯又來了，差別在於這次芬姆先以觸身球上壘，所以小塔提斯這次轟出了中外野圍牆成為兩分炮，單場第4分打點。

第7局小塔提斯貪功，居然在零好三壞時出棒，破壞棒球的不成文規定，但他這次只打成滾地安打。去年小塔提斯在同樣情況出棒轟成滿貫全壘打，他已承諾不會「再犯」。還好球迷不在乎，小塔提斯暫時在國聯游擊手的明星賽票選領先，有機會首度入選明星賽。