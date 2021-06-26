一對自秘魯返台的祖孫被檢出感染Delta變異株，中央流行疫情指揮中心今宣布，除祖孫2人外，他們短暫接觸的鄰居、鄰居友人、鄰居家人，以及鄰居搭乘的白牌車司機，都檢出Delta。指揮官陳時中表示，這波本土群聚以Delta為主，其餘的基因定序還在進行中，屏東當地已設置篩檢站，相關接觸者擴大匡列中。另日本研究發現，防範變種病毒需將社交距離拉大至2公尺，將請專家進一步討論。

這波由境外移入衍生的本土疫情累計12人確診，秘魯返台的祖孫確診後，鄰居的親友、鄰居友人搭乘的白牌車司機，以及白牌車司機的家人、友人紛紛染疫。指揮中心表示，這波群聚到目前為止共6人檢出Delta，除祖孫2人(案13332、13333)外，鄰居（案14407）、鄰居之孫（案14408）、鄰居同住友人（案14409）、白牌車司機（案14298）都檢出Delta。

為避免感染擴大，陳時中今宣布相關應變措施，包括精準疫調、擴大匡列接觸者及安排採檢。截至6月25日，白牌車司機接觸者共匡列136人、居家隔離99人、自主健康管理匡列32人、自我健康監測5人，已採檢124人，PCR檢驗陽性9人、陰性115人。

6月24日起，衛生單位也在屏東當地設置社區篩檢站，截至25日PCR篩檢了419人皆為陰性，並針對確診個案足跡點完成消毒。當地超市、超商、餐飲業、傳統市場等場所關閉3天。

陳時中強調，面對Delta進入社區，將積極圍堵、擴大匡列，把接觸者都列入居家隔離對象，希望把這波疫情控制住。

日本NHK報導，當地研究團隊利用超級電腦計算，若要減緩變種病毒傳播風險，社交距離需要拉大至2公尺左右，必要的交談也要控制在27分鐘內。陳時中表示，我們現在的規範是接觸15分鐘就算密切接觸者，至於社交距離要不要調整，會請專家進一步討論。