陳妍安跟于浩威演出上司跟秘書的關係。民視提供

陳妍安跟于浩威演出上司跟秘書的關係。民視提供

陳妍安及劇中秘書于浩威上鳳凰直播《大手牽小手》。民視提供

藝人陳妍安在《黃金歲月》中詮釋飯店千金大小姐高筱茜，在劇中跟張哲豪飾演姊弟，兩人首次合作就有火花，尤其對表演都相當有熱忱，從梳化開始就會討論怎麼接台詞跟動作。飾演她秘書的是高挑帥哥歌手于浩威，許多觀眾對他演出八點檔，也有不少討論。

陳妍安透露，她沒參與過西餐廳秀場年代，所以從讀本開始就花時間看一些以前資料，希望能把角色詮釋得更到位。印象深刻的就是第一次跟張哲豪合作，她被他的表演方式給震懾住，有些逗趣橋段及節奏感，雙方都掌握得不錯。

她與劇中秘書于浩威日前上鳳凰直播《大手牽小手》，大聊拍攝《黃金歲月》幕後花絮，主持人紅毛一開場就問陳妍安這一次的秘書為什麼這麼帥？ 陳妍安羞認「竟然被發現了」，她第一天去拍戲也發現。

于浩威是舞台劇演員出身，有許多表演經驗，也曾是歌手，唱紅許多偶像劇的歌曲，如《微笑pasta》的歌曲〈迷宮〉。兩人首次合作，但對戲很有感，陳妍安也大讚于浩威第一次演出台語八點檔，動作和聲音都很自然。于浩威表示，演八點檔真得很緊張，大家給他很多鼓勵，才讓他放膽演出。