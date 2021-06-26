野村證券近期發表風險預警模型顯示，未來3年包括台灣、美國、德國、日本、和印度6個國家，最容易受到金融危機影響。

Marketwatch報導，野村證券的新加坡經濟學研究團隊透過5種不同的預警訊號，創建以希臘先知Cassandra為命名的金融危機預警模型。

這5個風險參數包括：私人信貸和生產總值（GDP）的比例、償債率、實際股票價格、不動產價格和實際有效匯率。

野村表示，自1990 年代初以來，Cassandra預警指標對40 個國家的過去 53 次危機中，陸續發出了警訊，準確率超過66%。目前針對美國、日本、德國、台灣、瑞典和荷蘭6個經濟體再度拉警報，認為未來3年內很容易受金融危機影響。

野村提到，將利率和氣候變化風險加入到模型參數中，使得前述國家總體得分上升，但處於危機脆弱性門檻的國家數量減少，因此瑞典被排除在風險國之外。

該報告還指出，新冠疫情促使各國將利率降至史上新低，並擴大量化寬鬆（QE）政策，雖然全球經濟復甦日趨明朗，但大多數央行仍保持異常寬鬆環境，而這種情況更利於債務推動的資產價格飆升。一旦到了某個時點，失衡的問題會突然間炸開，可能導致信貸緊縮，更糟的是爆發金融危機。