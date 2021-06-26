南投縣政府文化局圖書館6月份防疫期間，推出精選「壓箱寶」圖書免費宅配到你家活動，上線3小時100個名額即額滿；因應暑假到來，7月1日上午9點將再推出「壓箱寶2.0」服務，開放每月每戶限一次加碼共120組名額，提供民眾上線申請，讓小小愛書人居家防疫期間仍可享受到閱讀的樂趣。

因應新冠肺炎疫情嚴峻，加上各級學校放開始放暑假。南投縣文化局說，此次圖書免費宅配到家借閱活動，除一般書籍，民眾也可依年齡分為學齡前幼兒、國小低、中、高學童及青少年來作勾選，由圖書館員精選更符合年齡的優質好書，免費寄送到府。

文化局說，活動服務對象為持有縣內公共圖書館借閱證者，尚未辦理借書證民眾，可多加利用線上申辦借閱證服務。除實體書籍服務外，也希望民眾防疫期間多利用「台灣雲端書庫@南投」電子書服務。壓箱寶2.0圖書免費宅配服務申請網址；洽詢電話：049-2221619總機9。