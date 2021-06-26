家家有本難念的經，一名女網友分享，結婚一年多與公婆同住至今，但日前公公突然因為她沒將物品正確擺放好，就爆氣地衝她說「忍耐妳很久了」，還和她的老公大吵了一架，寄出存證信函要她與老公限時一個月搬出去，讓她不曉得該如何是好。

女網友日前在臉書公開社團《爆怨2公社》發文，內文透露，與老公結婚已一年多，與公婆同住在由公公支付600萬頭期款的房子內，該房子登記於老公名下，剩餘的500萬房貸則由老公所繳，但公公日前卻因為她沒將物品置放好，就和她的老公大吵了一架，甚至罵出一句，「我忍耐妳很久了」。

原PO說，公婆後續翻臉不認人，甚至寄出法院的存證信函，要求她與老公限期一個月內搬離，並須將房子改登記至他們的名下，公婆也撂下狠話，倘若不同意要求，那就將案子交由法院判決。

突然面臨要找房以及無止盡的官司，讓原PO十分無助，上網發問到底該怎麼保全自己，文章曝光後，網友紛紛回應，「看起來是小事，怎麼搞這麼大」、「能分開住最好，趕快搬」、「公公這樣搞，是不打算再跟你們來往了嗎？父子各讓一步，也沒什麼」。