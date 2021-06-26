立委郭國文今天開線上記者會，攜手台南市長黃偉哲等人一起行銷。（郭國文立委服務處提供／張毓翎台南傳真）

台南市農業局啟動多項產銷措施，包含媒合企業團購、增加線上行銷及持續拓展外銷市場，帶動芒果銷量。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

今年芒果內銷狀況慘淡，立委郭國文26日攜手台南市長黃偉哲、農糧署副署長姚志旺、南科管理局長蘇振綱、南化區農會總幹事溫進添等人一同線上行銷。會中，郭國文也宣布好消息，表示已成功媒合南科廠商第一筆500箱3000公斤銷日等級的愛文芒果訂單，也盼有更多廠商願意發揮社會企業的精神，助果農紓困。

郭國文指出，他上周到南化了解產銷狀況，果農苦訴因疫情，芒果不好賣出去，此外，以往藉由行銷活動，帶動銷售量，今年因三級警戒無法辦理，希望各單位提供相關協助，突破這個困境，幫助國內銷售，並提高外銷價格。

溫進添說，目前南化芒果正紅，但國內市場每公斤售價比去年少了一半，甚至影響外銷價格從去年每公斤8、90元被壓低到6、70元，今年特別推出3公斤裝小禮盒，希望增加銷量。

黃偉哲、姚志旺分別說明因應措施；黃偉哲說，日前已指示農業局啟動多項產銷措施，包含媒合企業團購、增加線上行銷及持續拓展外銷市場。過去也推動超商、全聯等通路管道，今年也可繼續推動。同時，也會延續與南科管理局的合作模式，認購今年的小果禮盒。

姚志旺說，農委會將媒合國營企業、各大銀行訂購，並透過「臺灣農產嘉年華」網站，聘請網紅直播推銷。「愛台南、幫幫忙！」郭國文說，過去南科廠商熱心響應認購在地農產，今年疫情對南科運作影響不大，甚至營業額還增加，因此呼籲經濟上未受疫情影響的朋友，多多來購買台南優質的芒果。