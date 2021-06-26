中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗，其中106萬劑將於6月30日起陸續配送，以供7月1日施打。首批配送64萬劑，主要以台北市、新北市為主，共14.5萬劑。

陳時中表示，5月9日前完成第一劑AZ疫苗接種的民眾，可在接種後第10至12周公費接種第二劑；急迫出國者，須於8至10周內完成第二劑接種。

指揮中心說明，截至6月24日止，已有3.3萬人完成兩劑AZ疫苗接種，為使民眾獲得最大免疫保護力，請4月12日至5月9日間接種過AZ疫苗的民眾，於接種日起第10至12周，透過各醫院預約系統預約接種第二劑。

指揮中心提醒，前往接種前務必確認備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及「健保卡」，若紀錄卡遺失，可返回接種第一劑之醫療院所補發。根據國外臨床試驗統計，完成兩劑AZ疫苗接種且間隔12周以上，保護力可達81%。

陳時中強調，目前不建議疫苗混打，待國際資料更清楚後，「才會有很多的可能性列入考慮」。