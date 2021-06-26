明（27日）起自費PCR採檢降價，一般件降為3500元、急件4500元。（圖／指揮中心提供）

為了降低民眾的負擔，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（26日）在疫情記者會上宣布，6/27零時起，自費PCR採檢的價格將做調整，一般件從原本的5000元調降為3500元、急件從7000元降到4500元，藉此來減輕民眾的負擔。