6／27起PCR採檢大降價 自費3500元、急件4500元 14:352021/06/26 中時新聞網 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心今宣布，PCR自費採檢價格調降，自費從原本的5000元降為3500元、急件從7000元降為4500元。（圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 明（27日）起自費PCR採檢降價，一般件降為3500元、急件4500元。（圖／指揮中心提供） 為了降低民眾的負擔，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（26日）在疫情記者會上宣布，6/27零時起，自費PCR採檢的價格將做調整，一般件從原本的5000元調降為3500元、急件從7000元降到4500元，藉此來減輕民眾的負擔。 國軍桃園總醫院爆群聚感染 今起門、急診暫停14天 看屋筆記：桃園區築億海格(個案＋價格分析) #PCR #自費採檢 #台灣 #價格 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 萬大市場封36攤 柯：北農群聚控制中 04:102021/06/26 焦點要聞 桃園西瓜線上銷售 要搶要快 04:102021/06/26 地方新聞 居家快篩上路 中市公布處理流程 04:102021/06/26 地方新聞 疫情外擴 國軍桃園總醫院清空 04:102021/06/26 地方新聞 快篩賣太貴 消基會籲政府公費提供 11:072021/06/26 生活 國軍桃園總醫院群聚感染 鄭文燦：高標準進行計畫 10:142021/06/26 生活 與確診者接觸6分鐘 苦主呆：原來社交距離App會叫 12:422021/06/26 生活 紓困4.0真正有需要者落空 04:102021/06/26 財經焦點 中職快篩全陰性 復賽還在等審查 04:102021/06/26 運動天地 疑哄抬酒精價格 新北2新莊1土城業者移送檢調查處 13:222021/06/26 生活 雲端、紙本都不用檢附 購節能家電退稅 免附發票 04:102021/06/26 金融．稅務 生活熱門新聞 Delta病毒強勢來襲 衛生專家曝口罩這樣戴：保護力接近N95 - 生活 屏東祖孫染印度Delta病毒 逾400人快篩結果出爐 - 生活 國內首見！印度變異株爆本土群聚 6人全染Delta病毒 - 生活 印度變種病毒傳播力超強 網揭1恐怖數據：拜託快封城 - 生活 直播》今本土確診78例 13人死亡 陳時中最新說明 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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