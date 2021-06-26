國民黨前主席朱立倫今天在臉書表示，紓困4.0上路三週以來，亂象頻生，層層門檻與僵化過時的審查標準，讓許多真正需要的弱勢勞工成為紓困孤兒，痛批「同島不同命」，此篇貼文引起迴響，網友紛紛在底下留言怨嘆「看得到卻吃不到」的悲哀。

朱立倫說，調查顯示台灣有2成家庭無法在一週內湊到10萬元應急、近3成的人收入受到疫情衝擊降低20至60％，許多人無收入還要付卡債、房租時，卻存在一些生活無虞的人也去申請紓困，弱勢勞工們內心無助的困惑與吶喊政府聽到了嗎？

朱立倫批評，政府延長三級警戒到7月12日，但沒有針對疫情下的經濟衝擊新增配套，無薪假的人數6月破今年新高，餐飲業幾乎快崩潰、被壓得喘不過氣來。

朱立倫指出，當正式的變派遣，派遣的變臨時，臨時的變兼職，兼職的變失業，看到許多弱勢勞工個人面臨的多重困境，不但失去收入，甚至可能失去有保障的勞動權利與工作尊嚴。他強調，這已經不是財政或經濟問題，而是社會公平性與基層生計面臨坍塌的危機。

「政策不能犧牲最需要被照顧的家庭」，朱立倫反問，沒領到紓困的你，正面臨什麼樣的生活困境？現在的紓困公平嗎？大家的聲音匯集起來，共同發聲，說出真相。

此篇貼文獲得廣大迴響，有1500多人留言，236人分享，高雄市議員李雅靜留言附和，真正需要紓困的人，卻是看得到領不到，反而成為紓困孤兒，有網友不滿砲轟政府「畫大餅、耍弄百姓」，也有網友怨嘆說，有雇主的勞工很多是底薪族，沒有補助很不公平，這是800萬勞工的悲哀。