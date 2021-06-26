行政院今宣布，針對台積電、鴻海永齡基金會洽購各500萬劑德國原廠BNT疫苗專案，政府昨與兩捐贈單位已順利簽署完成開啟專案採購所必需之法律文件，加速推斷專案採購。同樣提出申請採購BNT德國原廠500萬劑疫苗的慈濟基金會，今懇請政府同意比照台積電、永齡基金會授權採購疫苗。對此，行政院官員表示，並非每個申請案都可以比照辦理，但若先行專案有可行性，後續提出的計畫性質相近，不排除另外專案處理。

慈濟基金會日前向食藥署申請500萬劑BNT疫苗緊急進口，希望比照台積電、永齡基金會模式，獲得政府授權項德國原廠或代理商洽購BNT疫苗。不過，行政院認為，台積電與永齡基金會採取專案進行，因為專案條件跟其他案件不完全一致，所以慈濟申請案無法併案處理。

慈濟基金會今發布新聞稿表示，慈濟於23日所提出的申請文件，係與台積電及永齡基金會循同一管道窗口接洽採購、以同一執行方式進行，並且專案條件完全一致所提出的申請文件。申請案唯有獲得總統蔡英文比照台積電及永齡基金會給予慈濟基金會正式授權，才能圓滿進行。

對此，行政院官員表示，台積電與永齡基金會專案已經先行，其他民間企業或團體像是慈濟基金會的提案，必須先由食藥署審查，評估可行性與性質是否與專案相近，若相似不排除另行專案處理。

政院官員強調，即便提出的申請條件相似，並非每個申請案都可以比照辦理，政府與民間合作必須雙方有所了解，並視提出的申請案評估可行性，沒辦法每個案子一概而論。