全國疫情3級警戒，嚴防群聚感染，但仍有人照賭不誤。金門警方昨晚查獲1處流動職業賭場，抽頭主持人、提供場地者與14名男女賭客落網，除分依賭博罪、社會秩序維護法送辦外，也涉違反傳染病防治法，面臨裁處逾百萬元的罰款。

金城分局日前據報有流動職業賭場，趁各單位忙著防疫，警方勤務也較平日吃緊之際，悄然進駐轄區金寧鄉林堡路1幢民宅，每天都有很多人進出，憂心聚賭可能帶來防疫破口的問題。

警方經多日埋伏蒐證，昨天深夜持搜索票挺進現場，用大型油壓器材連破2道大門，在屋內人影幢幢，一片混亂聲中，當場查獲賭場董姓主持人和提供場地的黃姓民眾，連同驚慌失措的14名男女賭客和合計91萬餘元的賭金、抽頭金5萬餘元，一併依賭博罪、社會秩序維護法送辦。

警方確認現場16人在防疫期間室內群聚，有違反〈傳染病防治法〉第37條第1項第1款規定的事實，蒐證後將函請金門縣政府依〈傳染病防治法〉裁處6萬元至30萬元罰鍰。另陳姓女子等14人賭博情事，也依違反社會秩序維護法第84條偵辦。

金門查獲流動職業賭場 16男女群聚開賭恐挨罰逾百萬

警方調查，該賭場以撲克牌為賭具，賭法以妞妞為主，每家均發5張牌，再將手牌以前2張、後3張的方式組合，依牌型大小比較，輪流作莊每次輸贏由莊家負責清點總下注金額，再從下注金內抽取抽頭金，莊家贏牌1萬元抽頭金300元，閒家贏牌1萬元抽100元。

警方當場查扣抽頭金現金5萬餘元、賭金91萬餘元，合計賭金達96萬餘元，另現場查扣賭具撲克牌10盒、大碗公1個、骰子34顆、點鈔機3台、監視器1組、鏡頭2支、軍毯1條（桌巾）等證物。

金城分局分局長胡淑淨指出，目前國內COVID-19本土疫情持續嚴峻，全球新增確診數仍處高峰，死亡病例數持續上升，全國再同步維持疫情3級警戒至7月12日止，希望地區民眾持續落實配合，共同嚴守社區防線，攜手度過這場疫情難關。