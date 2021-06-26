台中市議員楊典忠前往清水社口楊宅查看，發現中棟屋頂多處漏水。（王文吉攝）

台中市議員楊典忠前往清水社口楊宅查看，發現中棟屋頂多處漏水。（王文吉攝）

連日驟雨造成清水楊宅室內「下小雨」，木構屋樑明顯留下水痕。（王文吉攝）

台中市市定古蹟清水社口楊宅修復再利用工程即將完工，連日驟雨造成室內「下小雨」。市議員楊典忠前往關心，發現中棟屋頂多處漏水，屋主盼修復古蹟也要兼顧「抓漏」。文化局表示，該工程正辦理驗收，有關漏水問題，文資處已派員會勘，後續將請廠商妥善處理。

「社口楊宅」位於清水區西社里鎮新南路116巷，從清代開始逐步興建南棟、中棟、北棟三合院。2010年北棟因故遭拆除後，由當時縣府文化局緊急召開文資審議才公告為古蹟，縣市合併升格後，市府文化局陸續投入7950萬元辦理修復工程，預計2021年完工啟用。

「社口楊宅」見證台中海線文風世家的百年發展歷史，楊家後代說，這禮拜每天下雨，屋頂就漏水，地上積水還沒吸乾，就又下雨再漏水，對我們還住在屋內的人實在不方便，希望市府修復工程重視外觀也要會「抓漏」啊！

楊典忠語重心長表示，古蹟修復不應只重視外觀復舊，防水、結構安全都要兼顧，也不宜急就章，慢工出細活為宜。經過連日雨天測試，果然右護籠與左廂房出現漏水問題，希望市府督促包商修復，另對於施工前原圍牆、外拱門、遮雨木簷等，也應與屋主溝通清楚。

文化局指出，清水社口楊宅有百年歷史，修復及再利用工程正辦理驗收作業。有關連日大雨導致部分空間漏水，文資處已派員瞭解並儘速前往會勘，後續將請廠商妥善修復及協助漏水處理，確保文化資產的安全。