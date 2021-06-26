阿妹確定不加盟本屆《中國好聲音》。（資料照）

浙江衛視《中國好聲音》年初官方曾宣布新任導師為周杰倫和李榮浩，不過5月中台灣疫情爆發，當時詢問周杰倫是否仍參與本季《好聲音》，杰威爾語帶保留表示：「視疫情的情況而定。」如今三級警戒持續，網路盛傳周董確定不加盟該節目，對此，杰威爾今證實表示：「已經和製作單位討論過了，因為疫情關係，我們今年就不參加。」

不僅如此，原本已談好擔任導師、預計這個月赴大陸隔離的張惠妹，也因疫情割捨不下家人，最後一刻決定退出，阿妹的經紀人陳鎮川今表示：「因為一去要好幾個月，加上台灣疫情持續、阿妹家裡的事也來不及安排，她實在放心不下，所以就不去了」。

據了解，《好聲音》今年開播十周年，將擴大導師陣容，由原本4位導師變成8位，網傳名單暫定汪峰、李榮浩、劉歡、鄧紫棋、袁婭維等人，由於日前中國政府下令要求綜藝節目停止一切海選活動，《好聲音》因此決定停止海選活動，取消戶外海選，改邀選秀節目出身的歌手參與節目，其中包括韋禮安、孫盛希等人。