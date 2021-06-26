保安民防組服務的巡官王湘舜順利考上人事助理員候用徵試。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市八德警分局喜事連連，四維派出所的警員黃頡承考取今年中央警察大學學士班二年制刑事警察學系，另在保安民防組服務的巡官王湘舜報考人事助理員候用徵試也順利考上，兩人積極進取奮發向上獲得好成績，在警職生涯邁向另一大步，可謂是雙喜臨門，分局長陳百祿及同事們都為他們感到高興。

25歲的黃頡承警專34期畢業是桃園人，因嚮往警察追緝不法、伸張正義的工作內容，高中就讀中正國防幹部預備學校畢業後便轉考警察專科學校，於2017年分發至八德分局四維派出所，除了基本的案件受理及為民服務外，也曾與同事不眠不休埋伏，為了查緝刑案上班超過24小時，也查獲過多起毒品、詐騙及非法槍枝等案件。

他在派出所3年多，為了再增進自己的學識涵養，報考了今年的警察大學二技，拿起了書本捨棄許多下班休息、放假玩樂時間，不斷反覆練習各科目的考古題；有幸於今年上榜，也期勉日後努力充實自己順利完成學業，將所學實現於工作中為社會盡一份心力。

王湘舜2015年考取警察三等特考後在中央警察大學受訓22個月，分發於桃園警局楊梅分局督察組巡官，參與桃園農業博覽會、地景藝術節等大型活動後，於2020年4月初調任八德分局服務近1年多，經歷秘書室、防治組及保民組，期間執行各項業務工作，深入瞭解警察工作，為了增加自身歷練，並且能有更多時間陪伴照顧小孩，便利用時間加以進修，今年很非常幸運考上人事助理員近日將派任至龍潭分局服務，未來將面對不同工作挑戰，更爲工作經歷加分。

陳百祿及警友辦事處主任劉元順獲悉黃頡承及王湘舜努力充實自我，達成人生階段目標後，除了準備紀念品鼓勵兩位同仁的好表現，也希望其未來在新的領域繼續貢獻所長，並期望還在崗位的同仁們也能多多充實自己，努力為各種不同的人生目標邁進。