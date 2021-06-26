田亞霍倒數2個月將當爸。（大鵬傳播提供）

田亞霍今年升格人夫、人父，由於孕妻倒數2個月將卸貨，他加上疫情無法群聚，他原訂暑假發表的新單曲行程只能暫緩，且他為好友小賴、林進、紀卜心等人的發片製作案也都喊停，因此田亞霍特別向這些「乾爹乾媽們」告假，笑說：「他們其實都能體諒我要當爸爸的心情，也都鼓勵我先以太太跟小孩為主，讓我安心去放『待產假』。」

他之前選在自己生日及520當天分別發行兩首甜蜜單曲〈Im in love〉及〈做我的新娘〉獻給愛妻，田亞霍透露因為老婆現在都重複循環播放新歌天天聽，索性把這兩首歌當城「胎教音樂」，結果肚子裡的寶寶每次聽完都特別有反應，還會踢媽媽的肚子來回應，他笑說：「寶寶現在越來越大，胎動得很頻繁，只要摸老婆肚子的時候，寶寶都會動來回應我，感覺像他知道爸爸來摸他，用擊掌來回應我。」

前兩天正好是田亞霍老婆的生日，他本來想按慣例寫歌送老婆，但因今年要迎接愛的結晶，於是費盡心思決定送特別的禮物、買了台飛輪機送老婆，想說讓孕婦運動也不錯，生完也能用來恢復身材，結果竟被發現買貴了2000元，要他去刷退重買，田亞霍苦笑說：「疫情衝擊讓網購送達速度變慢，來不及在老婆生日當天送出就算了，在老婆逼問下招供自己臨時買禮物這件事，結果老婆非但不生氣，還上網發現我買貴跟我一起重新找，真的是有夠落漆，明年我會好好努力，做個好榜樣給兒子看。」