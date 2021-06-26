指揮中心於25日宣布，開放讓18歲以上民眾接種剩餘疫苗，消息一出民代服務處、診所電話被打爆，都在詢問哪間診所可以預約疫苗殘劑施打。民進黨立委高嘉瑜今再次呼籲指揮中心，盡速讓疫苗地圖APP上線，讓殘劑施打公開透明，保障民眾也保障診所。

高嘉瑜指出，自從指揮中心宣布開放疫苗殘劑預約後，服務處電話又被打爆，大家都在問台北市哪間診所可以預約殘劑，如何預約，連台北市診所電話也被打爆，後續引，包括預約公平性、序號問題，甚至有民眾直接衝到診所要「排隊」打殘劑。

高嘉瑜提到，目前各縣市對於殘劑作法不一，恐造成民眾移動到其他縣市，只為有機會施打疫苗，增加移動間感染風險，希望指揮中心盡快公布施打殘劑統一作法，並設置「疫苗地圖」APP，公開資訊、即時配對、公開透明。

高嘉瑜說，日前已經公開呼籲指揮中心，除了讓剩餘疫苗用公開預約的方式分配，還要設置「疫苗地圖」APP，現在提前開放殘劑施打，疫苗地圖卻還是沒有上線，不僅讓診所需要負擔大量的預約電話，更可能讓民眾在接種站群聚排隊，造成診所負擔，也導致更多糾紛跟爭議。

對此，行政院官員表示，政委唐鳳設計的疫苗預約施打系統已經完成，規畫是在大量疫苗到貨後，全面開放一般民眾施打時使用，因目前疫苗殘留劑量不大，且原先設計是否符合使用需求，指揮中心會評估後決定。