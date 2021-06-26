更新內容１５：３９）台北市中正區26日中午驚傳命案！一名年約30廖姓女子，昨天中午入住一家旅館，今天中午到了退房時間不見人影，業者請工作人員前往查看，敲門無人回應，遂打電話報警處理，警消到場開門一看，赫見該名女客疑與丈夫感情糾紛燒炭輕生，陳屍房內多時，警方將調閱監視器畫面，釐清女子死因。

警方調查，廖女疑因前夫有感情問題，心情鬱悶，25日下午前往中正區某旅館投宿，26日中午時間到未退房，員工前往查看，發現她已燒炭輕生，床旁另有1份簡短遺書談及感情問題。

據悉，廖姓女子昨天下午投宿旅館時，表情無異狀，監視器也顯示她一直待在房內沒外出，今天中午要退房時仍未出現，員工先是打電話無人接聽，後來再以備用鑰匙開門，便發現她已倒在床上，沒有呼吸心跳。

警方到場勘驗後，初步排除外力介入，另據現場尋短工具及遺書，研判廖女疑因感情問題，想不開輕生，遺書內容除提及心情不佳外，另拜託父母代為照顧自己養的貓，現已通知家屬指認，進一步釐清詳細原因中。

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