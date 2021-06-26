聯合國當地時間25日舉行《聯合國海洋法公約》第31次締約國會議，中日代表在福島核汙染水排海問題，激烈交鋒。中國駐聯合國副代表耿爽指日本代表試圖強調經處理的核汙染水排海無害、日方已做到公開透明、有關做法已得到國際原子能機構認可等等，都是錯誤言論，與事實完全不符，純屬有意誤導。

聯合國網站公布25日會議記錄顯示，日方代表在會議期間專案探討福島核汙染水排海問題。日方宣稱在「處理水」問題上將按照《聯合國海洋法公約》等有關公約行事，採取「符合國際標準的措施」，充分考慮到排海對於環境以及人們健康安全的潛在影響。目前日方有關做法已經「得到國際原子能機構的核可」，日本在正式排放之前會進行「仔細評估」。且日本在有關事務上會和國際社會保持接觸，保證「處理水」排海的透明性。

對此，耿爽隨後在會議答辯發言駁斥日方強調，日本代表發言時就福島核汙染水問題發表錯誤言論，試圖強調經處理的核汙染水排海無害、日方已做到公開透明、有關做法已得到國際原子能機構認可，這些與事實完全不符，純屬有意誤導。

耿爽稱，中方願強調指出：

第一，福島核事故是迄今全球發生的最嚴重核事故之一，其汙染水來自於流經熔融損毀反應爐爐心的冷卻水、地下水和雨水等，含有大量核裂變產生的放射性核素。這些核素在自然界中原本不存在，在國際上沒有排放先例，對海洋環境、食品安全及公眾健康帶來的影響不容忽視。如果福島核汙染水真如日方所言經過處理後毫無危害，日方為何不將其留在本國自用，而非要將其排放入海呢？

第二，日方並非像它自稱的那樣行事透明。在公布排海決定前，日方未與周邊國家等利益攸關方充分協商。日方公布排海決定後，包括中國在內的環太平洋國家以及太平洋島國論壇等組織，均對日方向海洋排放核汙染水的決定表達關切，日方迄未作出認真回應、迄未解決各方關切。

第三，國際原子能機構從來沒有核可或認可日方向海洋排放核汙染水的決定。目前，國際原子能機構正在籌建相關技術工作組，並已確認將邀請中國、韓國專家參與。中方將全力支持相關工作，推動日方回應利益攸關方和國際社會的關切。日方應切實拿出誠意，本著對國際公共利益高度負責的態度，以公開、透明、科學的方式，審慎處理有關問題。

第四，福島核電站事故核汙染水處置問題不只是日本國內問題，有關做法將對國際公共健康安全和周邊國家人民切身利益產生嚴重影響。中方強烈敦促日方撤銷錯誤決定，在同包括周邊鄰國在內的各利益攸關方及有關國際機構協商並達成共識前，不得擅自啟動排海。