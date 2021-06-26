對於地方縣市想要透過藥商採購疫苗，陳時中回應需要供貨證明一事，前民進黨立委沈富雄表示，「又來了、又來了」！

盛弘醫藥24日向衛福部食藥署送件申請採購500萬劑疫苗，傳出雲林、南投、花蓮等加入團購行列，雲林想要買100萬劑、南投80萬劑、花蓮65萬劑。

對於地方縣市政府採購疫苗意願，陳時中25日表示，國際疫苗大廠還是傾向跟國家往來，需要供貨證明，確認對方能買得到疫苗，指揮中心才會協助辦理，「不過這很困難啦！」

對此，前民進黨立委沈富雄25日在TVBS《少康戰情室》表示，「又來了、又來了」。

沈富雄分析，盛弘醫藥是楊敏盛兒子的公司，楊敏盛是他的學弟，也是國民黨桃園市黨部主委。委託盛弘醫藥進口疫苗的地方縣市，都是藍營的縣市，不是友軍，沒有綠營的縣市，所以綠營聽起來不高興，會認為「你是要來亂的！藍營就是要來搗蛋」。

沈富雄勸陳時中團隊要想好，不要重蹈「刁難」的覆轍，否則這件事又來一次，應該要避免與人民為敵，盡量與人為善！