行政院發言人羅秉成今日（26）表示，台積電、鴻海／永齡基金會捐贈政府BNT疫苗，昨日政府與兩捐贈單位已順利簽署完成開啟專案採購所必需之法律文件，兩捐贈單位將接續完成採購與捐贈相關工作。敏盛醫療集團總裁楊敏盛表示，台灣疫苗需求超過5000萬劑，只要蔡政府摒棄政治考量，全面開放民間自行採購疫苗並一視同仁給予保障，民進黨2022、2024選舉都沒有問題。

楊敏盛今日接受香港媒體《中評社》訪問直言，台灣疫苗需求至少超過5000萬劑，提升全民疫苗施打率是當務之急，疫苗採購在政府一念之間，非常時期要有非常胸襟與眼光，民間企業與單位自購疫苗，是為了全台2300萬百姓的健康，如果人民沒有選擇疫苗的權利，但別忘了，人民還有選擇政府的權利。

楊敏盛警告，現在「全民皆兵」，唯有最快拿到疫苗方能「與狼共舞」；何況疫苗不可能今年打了明年就不打，目前政府購得加鴻海／永齡基金會、台積電自購的量，總共加起來也才頂多2000萬劑，後續一定還有疫苗需求，但問題就卡在現在疫苗根本進不來。

不僅如此，楊敏盛表示，他的兒子楊弘仁為民眾黨桃園市黨部主委，也是敏盛集團旗下盛弘醫藥董事長；盛弘醫藥接受花蓮、南投、雲林、台東縣等藍營執政縣市與多家工商企業團體共同委託，採購500萬劑BNT輝瑞德國原廠疫苗，24日上午已正式向衛福部遞件。至於詳細有哪些單位委託？楊敏盛表示無可奉告，因是由兒子負責主要業務，他確實不知道也認為不該去考慮，因為只要有疫苗來就該樂觀其成。

楊敏盛也強調，若蔡政府因疫苗委購名單內有國民黨而故意「卡」，那就是混蛋政府，但若蔡政府願全面開放民間自購疫苗，民眾施打後也都一視同仁給予保障，上下一心衝高全民疫苗施打率，那民進黨2022、2024選舉沒有問題。