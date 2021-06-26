關島政府日前開放外籍旅客入境接種疫苗，國內旅行社如雄獅、鳳凰旅遊已積極規劃關島機加酒行程，並與航空公司洽談7月直飛航班。國內記憶體大廠「威剛科技」為體恤員工接種疫苗不易，公告將會於7月18日包機直接飛往關島施打疫苗，開放員工報名，每位員工還補助10萬元。

對此，威剛科技發言人陳靜慧指出，由於今年適逢威剛20週年，所以公司本來就有規劃員工旅遊，加上國內目前疫苗難求情況，所以公司便調查員工出國打疫苗的意願，但是目前一切都還在初步調查階段，員工能不能攜帶家屬同行，或是飛機航班等細節都還沒確定。

威剛科技體恤員工接種疫苗不易，現已爭取專案包機到關島打疫苗，目前航班時間預定為7月18日早上11點，員工可從嬌生、輝瑞、莫德納疫苗3選1進行接種，7月22日晚上6點30分從關島返回台灣，接著進行2週居家隔離；公司將會補助每名員工10萬元，自費3萬。

目前此行程尚未確認會搭乘哪一家航空公司，但行程表透露，參加此團的員工將會在關島待上5天4夜，入住關島日航酒店，或最新開幕的TSUBAKI飯店或關島DUSIT酒店。由於回來後還要配合台灣防疫政策隔離14天，員工必須自行攜帶筆電以利遠距上班。