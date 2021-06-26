台南市政府交通局在新營客運總站裝設的AI智慧防疫系統，可自動偵測人流狀況、旅客是否配戴口罩，並自動廣播提醒民眾配戴口罩，減輕第一線人員的負擔。（交通局提供／洪榮志台南傳真）

科技防疫新出招！台南市政府交通局率全國之先在交通場站導入AI智慧防疫系統，可自動偵測人流狀況、旅客是否配戴口罩，並自動廣播提醒民眾配戴口罩，希望減輕第一線人員的負擔。該系統還將提供各場站擁擠程度的資訊，分為綠、橘、紅3個燈號，方便民眾視情況決定是否前往搭車，也提供交通局做為公車班次滾動檢討依據。

南市府整合有線電視、國家高速網路計算中心團隊引進「AI智慧防疫系統」，透過AI影像辨識技術估算場域人數及是否配戴口罩，先前已運用在台南市的市場，現在進一步領先全國應用在公車站點。

市府交通局長王銘德表示，目前台南市公共運輸車內、站內均嚴格實施實聯制、戴口罩、禁止飲食，各大轉運站也配置紅外線熱像儀、消毒毯，但因部分公車站點屬於開放空間，沒有站務員，因此導入全國首創的AI智慧防疫系統，透過即時影像自動計算人數多寡，分辨是否有配戴口罩；一旦發現人流過多或未戴口罩時，就會開啟連續廣播模式，提醒民眾配合。

王銘德指出，第一套系統已在新營客運總站裝設完成，該車站是半開放式空間，站務人員在發車、服務時須兼顧防疫，難免分身乏術，導入系統後可自動廣播提醒民眾，減輕第一線人員的負擔。未來該系統更將逐步裝設在開放式或無站務人員的車站，從下周起陸續於台南火車站前的公車南北站、永康車站前的轉乘空間、善化轉運站等處安裝。

王銘德也表示，三級警戒下大台南公車已全面降載減班，但交通局仍將密切注意人潮狀況，未來搭車人潮一旦回復，將配合加開班次避免民眾搭車過度擁擠產生群聚。此次引進的AI智慧防疫系統，可自動偵測人流狀況，並依擁擠程度分為綠、橘、紅3個燈號，除了提醒民眾可視情況決定是否前往，也提供交通局做為班次滾動檢討的依據。

公共運輸處長吳俁之補充說，民眾可於交通局官網「便民服務」頁面觀看站區周圍即時人流影像，該影像僅作為即時防疫偵測，不會移作他用。