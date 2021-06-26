中山大學諾魯共和國籍的1名女碩士生，昨晚被房東發現陳屍在三民區套房租屋處的地板上，警方到場鑑識調查，發現死者身體無明顯外傷，初步排除為他殺，由於生前同鄉好友向警方表示，女碩士生曾在今年2月親吐已懷孕，檢警今初步相驗，發現死者死亡已超過3至5天，因屍體腫脹加上死者身材本來就壯碩，檢警已擇下週一將解剖，以釐清是否為一屍兩命或其他原因致命！

根據了解，該名就讀中山大學的女碩士生今年34歲，因有同鄉同學就讀高醫，2年前獨自搬到三民區自忠街出租套房而居，因多日未外出，鄰居聞到陣陣屍臭味，於是通報房東，房東昨晚6點多會同警方前往現場，開門赫見女碩士生俯趴在地板上，警方鑑識人員到場，發現死者身體無明顯外傷，已有屍臭、腐爛跡象，疑死亡多日。

房東則表示，一個禮拜前還曾看到該名女碩士生，並未發現異狀；警方調查，該名女碩士生在今年5月中旬疫情爆發後，學校以遠距離視訊教學後，平常個性孤僻的女碩士生即未和同學以及校方人員接觸。

昨晚女碩士被發現陳屍在租屋處後，警方通知女碩士生同鄉好友到案協助了解案情，據了解，好友透露女碩士生今年2月時，曾告知已懷孕的消息，由於女碩士生體型原本較壯碩，加上死亡多日才被發現，身體已呈現浮腫潰爛，今檢警初步相驗，無法查出是否有懷孕，下週一將進行解剖，以確定是否為一屍兩命或其他原因暴斃。