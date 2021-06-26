新竹縣長楊文科26日說明，在開會後，決定授權各醫療院所，優先將殘劑給1至10費對象施打。（莊旻靜攝）

新竹縣疫苗殘劑說明。（新竹縣政府提供）

中央流行疫情指揮中心25日開放18歲以上成人預約候補接種疫苗的殘劑，新竹縣長楊文科表示，經過開會討論，決議授權給縣內疫苗合約醫療院所，開放第1至10類民眾優先施打殘劑，由於殘劑數量非常稀少，預約不一定有，這是避免造成民眾空等、過度期待的妥協做法。

楊文科解釋，殘劑為當天疫苗接種最後一瓶殘餘的部分，已詢問過縣內有在接種的疫苗的衛生所、醫療機構，幾乎沒有剩下的殘劑，「幾乎都充分打完」、「一點不浪費」。

由於殘劑劑量非常少，且預約後不一定會有，為了怕民眾空等、過度期待，楊文科說，26日上午討論過後，秉持不要浪費的精神，授權給各合約醫療院所，要是有殘劑，依照專業判斷，提供給1至10類對象施打，由於1至10類本為優先施打對象，「這個方式最簡單」。

楊文科強調，疫苗即將大量接種，疫苗多的話，未來大家都可以打，這個做法是為了避免大眾對於殘劑有過度的期待。