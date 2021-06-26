中市愛心食物銀行疫情期間放寬領取資格，台中市府社會局今天表示，因疫情無法從事工作導致生活陷困，在申請兩期後，可再專案延長一期6個月。此外，食物銀行3家實體分店及31處發放站發放物資照常作業，不受疫情影響，守護全市1500戶受助戶。
台中市社會局表示，每月最後一個週六是台中市愛心食物銀行發放日，愛心食物銀行不受COVID-19疫情影響，3家實體分店及31處發放站26日照常發放物資，作業均依據疫情第三級警戒相關規定。
因應疫情恐波及民眾收入，愛心食物銀行放寬食物銀行領取資格。中市社會局表示，若家戶因疫情停班、請假、放無薪假、被裁員或無法從事工作導致生活陷困，在申請期限2期後，若仍有需求，可專案延長1期6個月，彈性協助民眾度過疫情嚴峻時期。
社會局表示，感謝民間團體協助愛心食物銀行發放，包括有群園事業機構捐贈酒精、手套、面罩及感應式酒精噴霧器等物資，強化發放站第一線人員的防疫配備；㵾光文化藝術基金會和簡天生紀念基金會共捐贈8000多片口罩。
社會局指出，發放處所事前清潔消毒，出入口張貼防疫宣導單，發放採實聯制，有志工管制出入、量測體溫及消毒手部；現場規劃排隊間隔，維持室內1.5公尺、戶外1公尺社交距離。此外，若發放超過30戶處所分流領取，由志工將物資拿至出入口給受助戶，並降低工作人員人數，避免造成群聚。
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