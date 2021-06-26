縣府提醒，民眾切勿貿然嘗試驅趕、捕捉，以免遭受攻擊。（李金生攝）

金門抓蛇業務將自7/1日起移交縣府建設處接手，鄉親若有捉蛇需求，仍可撥打119通報消防局，該局確認無人員緊急救傷需求後，即循線上系統轉知縣府委託的專業民間公司派員處理。

縣府說明，依現行的消防法規定，消防人員法定職務是預防火災搶救、災害及緊急救護，而捕蜂捉蛇等為民服務案件，過去一直是由消防基於公共安全負責處理，結果對消防單位的救災、救護等業務造成排擠，行政院2017年即決議各縣市捕蜂捉蛇業務應逐步「回歸」農政單位處理。

金門縣府在經費與業務執行量能考量下，自2020年起正式將捕蜂業務由消防局移轉至縣府建設處，1年來執行情形良好，運作頗為順暢，因此在評估後進一步再辦理捕蛇業務移轉作業。

基於為民服務不打折、無縫接軌不中斷的原則，未來捕蛇雖由委外廠商執行，但民眾仍可撥打119通報消防局，最好一併將現場環境及蛇類特徵告知消防局勤務中心，可以加速後續處理流程。

消防局據報後將通報委外廠商第一時間到達現場，並辦理後續處理。但若是夜間10點至上午8點期間，或有涉及救護等緊急情況，消防局仍會前往處理。

建設處提醒，捕蛇著重專業裝備與處理技術，雖然蛇類受到驚嚇或威脅時會有防禦行為，但很少主動攻擊人類，民眾切勿貿然嘗試驅趕、捕捉或把蛇打死，以免遭受攻擊。在野外遇到蛇類，也應安靜離開或繞過，讓蛇回到大自然。