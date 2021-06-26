桃園市新聞處公布確診者足跡。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市26日新增3名本土確診、1境外年齡介於30多歲至60多歲，其中2人是確診者接觸者、1人調查中，累積804人確診。桃園也公布確診者足跡，包含旅店、全聯、農會、藥局等等。

新聞處公布足跡包含6月19日至25日間奇美國際時尚旅館、貝多芬快捷旅店，15日至19日間有大樹連鎖藥局八德更寮腳店、全聯八德興豐店、馬可先生介壽店、高雄黑輪大王大湳店、全聯龍潭中興店、八德區農會、愛心聯盟生鮮超市興豐店、雜貨店其昶商行。