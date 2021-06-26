桃園今增3確診 足跡曝光遍及旅店、全聯、農會、藥局 15:412021/06/26 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市新聞處公布確診者足跡。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市新聞處公布確診者足跡。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真） 桃園市26日新增3名本土確診、1境外年齡介於30多歲至60多歲，其中2人是確診者接觸者、1人調查中，累積804人確診。桃園也公布確診者足跡，包含旅店、全聯、農會、藥局等等。 新聞處公布足跡包含6月19日至25日間奇美國際時尚旅館、貝多芬快捷旅店，15日至19日間有大樹連鎖藥局八德更寮腳店、全聯八德興豐店、馬可先生介壽店、高雄黑輪大王大湳店、全聯龍潭中興店、八德區農會、愛心聯盟生鮮超市興豐店、雜貨店其昶商行。 彰化新增1確診 縣府：多條傳染鏈已進入尾聲 台東連16天零確診 達仁鄉土坂部落決議明撤防疫管制站 #新冠肺炎 #台灣 #全聯 #八德 #旅店 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 家人確診下一步 圖文日記教你SOP 04:102021/06/26 社會新聞 基隆陰轉陽＋3！2養護中心住民前6採全陰 7採確診 15:322021/06/26 生活 苗栗縣新增1隔離移工陰轉陽確診 1個案感染源仍不明 15:012021/06/26 生活 國軍桃園總醫院即日起暫停門、急診至7月10日 09:212021/06/26 生活 仁武群聚案西服店揭確診者暖舉 衛生局：涉及個人隱私問題 10:332021/06/26 生活 竹東醫療機構再增1人染疫 同樓層累積4確診 15:072021/06/26 生活 Delta病毒來襲 邊境管制再升級 04:102021/06/26 財經要聞 國軍桃園總醫院群聚感染 鄭文燦：高標準進行計畫 10:142021/06/26 生活 產險雙防疫神單 狂賣715萬張 04:102021/06/26 金融．稅務 台中彩券行老闆娘居隔21天 3採確診 04:102021/06/26 地方新聞 非洲確診與死亡人數增加40％ WHO控富裕國政策讓防疫失敗 12:202021/06/26 國際 生活熱門新聞 新北家禽中心群聚染疫人數增 523人快篩19人PCR確診 - 生活 印度變種病毒傳播力超強 網揭1恐怖數據：拜託快封城 - 生活 秘魯返台祖孫病毒定序出爐 陳時中：證實為Delta變異株 - 生活 Delta病毒強勢來襲 衛生專家曝口罩這樣戴：保護力接近N95 - 生活 屏東司機染Delta病毒 確診妻是超商店長 足跡曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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