余天的二女兒余苑綺去年才宣告二度抗癌成功，今年初卻證實癌症復發，但她不擔心，會積極正面迎戰病魔。最近人人居家抗疫，余苑綺接受媒體訪問，透露近期怕把病毒帶回娘家，沒回北投余家養病，也因接了不少業配，使最近收入進帳至少有6位數。

余苑綺8年前確診罹患大腸癌3期，經過多次化療、吃藥後，一度治療成功，但前年生下第二胎兒子後傳出復發，當時醫生證實癌細胞已經擴散到肝與肺，今年初她本來計畫康復後將回歸工作，但又傳出二度復發，需要再次治療，當時她堅強表示：「面對再次的復發，我一樣是相信，喜樂的心就是良藥」，並強調為母則強，「媽媽好愛好愛妳們，我一定會陪妳們一起長大的」。

余苑綺和老公育有一女一子。（圖／翻攝自余苑綺 Chichi臉書）

上月李亞萍和余祥銓上節目《超級夜總會》，余祥銓在鏡頭前安慰媽媽，表示只要媽媽心情好、吃得下東西，余苑綺的身體一定也會好轉，聽到此，李亞萍情緒潰堤，大嘆二女兒這幾年很勇敢面對生死，甚至還寫好了遺書，讓李亞萍不忍，反問女兒對兩個小孩怎麼交代，激勵女兒要好好活著，繼續照顧小孩。

據《三立新聞網》報導，余苑綺透露，目前健康狀況很好，謝謝外界關心，因三級警戒她和老公最近都在八里的家生活，不敢帶孩子回北投看爸媽，這段時間她靠業配貼補家用，已接了4支業配，酬勞總共約6位數，最近夫妻倆還難得一起接了染髮劑的業配，拍影片時女兒也入鏡，難得在鏡頭前展現全家互動真面貌，留下了難得的記憶。

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