政委唐鳳的疫苗地圖已經開發完成，協助疫苗殘劑預約與資訊推播，新北市副市長劉和然表示，目前這套系統新北選定萬里衛生所施測，因為目前每天殘劑量難預測，系統建置好後，只要有預約就會通知民眾。

新北市研考會主委林豐裕表示，這套系統下周封測，目前桃園、花蓮等地都有配合，新北是選定萬里衛生所配合，衛福部長陳時中提到全國統一，未來若可與目前的預約系統相容，市府會提供最好方法讓民眾預約施打。