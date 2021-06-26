唐鳳殘劑疫苗地圖下周封測 新北選定萬里衛生所 15:452021/06/26 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫苗地圖下周封測 新北選定萬里衛生所。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 政委唐鳳的疫苗地圖已經開發完成，協助疫苗殘劑預約與資訊推播，新北市副市長劉和然表示，目前這套系統新北選定萬里衛生所施測，因為目前每天殘劑量難預測，系統建置好後，只要有預約就會通知民眾。 新北市研考會主委林豐裕表示，這套系統下周封測，目前桃園、花蓮等地都有配合，新北是選定萬里衛生所配合，衛福部長陳時中提到全國統一，未來若可與目前的預約系統相容，市府會提供最好方法讓民眾預約施打。 疫苗地圖推播殘劑 點名唐鳳開發 沒配套 民眾衝鋒搶打 整慘基層醫護 #新北 #選定 #萬里衛生所 #唐鳳 #地圖 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗殘劑稀少 竹縣授權各院所開放1至10類施打 15:362021/06/26 生活 開放殘劑造成亂象 施正鋒妻：空有技術沒原理 代價百姓負擔 13:362021/06/26 政治 萬華2.0專案計畫 柯文哲：準備1萬劑疫苗讓市場所有人施打 17:472021/06/26 生活 慈濟盼比照永齡、台積電採購疫苗 侯友宜：政府應該要幫忙 16:232021/06/26 政治 疫苗殘劑一國多制 江啟臣批政府添亂 12:362021/06/26 政治 疫苗殘劑搶破頭 高嘉瑜籲殘劑施打公開透明 15:072021/06/26 政治 憂隔離影響生意不願意講 陳時中：鄰近攤商一律居家隔離 14:462021/06/26 生活 避免搶打疫苗殘劑亂象 彰化縣府：以65歲以上長者優先造冊施打 17:012021/06/26 生活 開放打殘劑 全台瘋搶 詢問電話打到爆 地方炮轟造成特權亂象 徒增壓力 04:102021/06/26 焦點要聞 大陸第二代疫苗 紐西蘭一期試驗 04:102021/06/26 產業財經 18歲以上打疫苗殘劑去哪預約？她要政府「超前啟用」唐鳳系統 09:142021/06/26 政治 生活熱門新聞 屏東祖孫染印度Delta病毒 逾400人快篩結果出爐 - 生活 秘魯返台祖孫病毒定序出爐 陳時中：證實為Delta變異株 - 生活 印度變種病毒傳播力超強 網揭1恐怖數據：拜託快封城 - 生活 Delta病毒強勢來襲 衛生專家曝口罩這樣戴：保護力接近N95 - 生活 印度Delta病毒入侵台灣 柯文哲昨天一句話網驚：又是神預言 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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